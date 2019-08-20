Перед выборами: в Крыму снижают стоимость тепловой энергии

В Крыму снизят стоимость тепловой энергии для населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 сентября тариф за 1 гигакалорию будет снижен с 3 тысяч до 2 тысячи 300 руб. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма Юрий Новосад.

Он уточнил, что снижение предусмотрено для потребителей большинства ресурсоснабжающих организаций. Разница между ценой для населения и экономически обоснованными тарифами будет компенсироваться поставщикам за счет бюджета.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.08.19

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