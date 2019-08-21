Порошенко и Климкин станут фигурантами еще одного уголовного дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязали возбудить уголовное дело в отношении экс-президент Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Киева 15 июля обратился в НАБУ с требованием привлечь Порошенко и Климкина по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Однако реакции не последовало. Тогда он обратился в Соменский районный суд. И суд его поддержал: НАБУ обязали открыть уголовное производство.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 20.08.19

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