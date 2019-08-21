В Крыму подешевел бензин, но все равно стоит слишком дорого

В Крыму подешевел бензин. Но не ощутимо – в пределах статпогрешности. Полуостров сохраняет статус одной из территорий России с самым недоступным автомобильным топливом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала 2019 года цена бензина марки АИ-92 снизилась в Севастополе на 1,2%, в РК – на 3,4%. По стоимости топлива оба региона в ходят в семерку субъектов РФ с самими высокими ценами.

Согласно исследованию, проведенному РИА «Рейтинг», 1 литр бензина АИ-92 в конце июля продавался в Севастополе в среднем за 45 рублей 41 копейку, в Крыму – за 45 рублей 33 копейки.

На чистую среднюю зарплату севастопольцы могут приобрести в месяц 621 литр АИ-92 (по этому показателю город занимает 60 место из 85 в рейтинге доступности бензина), крымчане – 581 литр (70 место).

Отметим, что лидеры рейтинга – жители ЯНАО – могут на свою зарплату 2 тысячи 80 литров, при этом стоимость бензина у них процентов на 12% ниже, чем в Крыму.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.08.19

Путин констатировал провал оптимизации здравоохранения в РФ и поставил задачу регионам. / Россия собирается выдать Украине пятерых осужденных за терроризм. / Пока не долетели: Крым не получил обещанных «Комет». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»