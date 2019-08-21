Запрет на вылов креветки у берегов Крыма предлагают расширить

Ученые предложили расширить сроки запрета на вылов креветки у берегов Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с инициативой выступили сотрудники федерального исследовательского центра Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН.

Они отметили, что действующий запрет (с 1 июня по 31 августа) актуален для Севастопольской бухты, где средняя глубина составляет 21 метр. А вот в Каркинитском заливе (Раздольненский район), где глубина колеблется от 10 до 36 метров, пик нереста приходится на май, когда запрет на вылов не действует. И именно в этом заливе происходит основная промысловая добыча креветки.

Поэтому ученые предлагают расширить время действия ограничений, включив в этот период и май.

Напомним, что с 1 июня по 31 августа в Крыму, кроме креветки, запрещён вылов черноморских каменной и травяной мидий.

А с 20 августа запрещено ловить рыбу семейства кефалевых: сингилю, лобану, остроноса – у них в этот период нерест. Данные ограничения действуют до 10 сентября.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 21.08.19

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