Цвет опасности – желтый: в Крыму обочины популярной дороги засадили амброзией

Новая объездная дорога вокруг Симферополя становится опасной для жизни. Особенно для «легочников», которые массово приезжают в Крым подлечить свою дыхательную систему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане обратили внимание, что земляные откосы вдоль магистрали на Севастополь на 100% засажены амброзией. Подтверждающее видео выложено в соцсетях.

«Шикарные зелёные насаждения на новой объездной, в Левадках... Из амброзии. Специально сеяли, интересно? Привет аллергикам», – пишут одни. «В районе Фонтаны и у АкМечети то же самое», – отмечают другие.

Напомним, что амброзия является сорняком и при благоприятных климатических условиях может достигать в высоту 2,5 метров. В Крыму распространена амброзия полыннолистная – она имеет хорошо развитую корневую систему и основной стержневой корень, который углубляется под землю на 3-4 м. Проявляет высокую живучесть и всхожесть семян. Растение устойчиво к скашиванию, затоплению и засухе. Семена амброзии способны к дальнейшему развитию, пролежав в земле несколько десятков лет. Всходы сорняка в большом количестве появляются на всей территории произрастания в мае, а в августе трава начинает цвести.

Та, что оккупировала откосы вдоль объездной дороги, зацветет уже через неделю.

Амброзия является сильнейшим аллергеном: ее пыльца, попадая на слизистую бронхов, вызывает жесточайшие бронхиты, сопровождаемые насморком, слезотечением и крапивницей. «Общение» с амброзией в течение пары недель может привести к развитию тяжелых форм астмы, трудно поддающихся лечению.

Откуда амброзия взялась на обочинах дороги, пока неизвестно. Но понятно, что этот процесс никто не контролировал, и проблема приняла угрожающий масштаб.

«В Крыму должна быть разработана специалистами и принята к исполнению специальная программа по борьбе с амброзией. Так, как это было сделано в КБАССР в 70-е годы. Кроме всего прочего, она должна включать и жёсткие меры против разгильдяйства и пофигизма чиновников разного уровня, – считают крымчане. – Только при таких условиях можно года за 3 избавить Крым от амброзии полностью. Вопрос: КТО ЖЕ ЭТИМ ЗАЙМЁТСЯ?»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.08.19

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