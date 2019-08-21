В Крыму обнаружили следи таинственного обряда

Археологи продолжают подведение итогов крымского сезона. Профессор Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Храпунов сообщил, что Опушкинкая экспедиция обнаружила следы таинственного обряда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экспедиция ведет раскопки могильника, обнаруженного рядом с селом Опушки в Симферопольском районе: там хоронили в период с I века до нашей эры до IV века нашей эры. Пока обследовано не более 10% могильника.

«Любопытное обстоятельство зафиксировано на позднем участке могильника, где сосредоточены склепы III-IV века нашей эры: в шести местах жгли огни, – рассказал Храпунов. – Одно из этих мест выдающееся: там жгли огромные бревна, они сохранились, прокалена земля, камни, которые лежали рядом, покраснели от воздействия огня. Эти совершенно непритязательные на первый взгляд остатки обожженного дерева позволяют фиксировать обряд, который раньше никогда никто из нас не знал».

Еще одну уникальную находку сделали участники Донузлавской археологической экспедиции на территории городища Кульчук (Тарханкут): «Открыта уникальная пока что для этого памятника башня античного времени, она имеет круглые очертания, – сообщил директор ФГБУ «Институт археологии Крыма РАН» Вадим Майко. – Это очень интересный фортификационный объект примерно второй половины IV – первой половины III веков до нашей эры».

Симферополь, Лиана Макоба

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