В украинском кинопрокате с треском провалились все «вітчизняні» фильмы

Вся украинская кинопродукция последних пяти лет принесла сплошные убытки госбюджету «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», данные о просмотрах и сборах отечественных фильмов опубликовал на своём личном YouTube-канале председатель «Госкино» Украины Филипп Ильенко.

По данным чиновника, с 2014 года в прокат вышло 110 полнометражных украинских кинофильмов. Из них 67 – на государственные деньги.

Сумма всех кассовых сборов от их проката составила около 473 млн гривен за 5 лет.

Между тем, по данным украинского издания «Страна.УА», на производство отечественного кино только за последние два года было потрачено больше миллиарда гривен. Данные по затратам на производство за предыдущие три года, с 2014 по 2017, – не приводятся.

Всего за 5 лет при поддержке «Госкино» было снято 173 единицы кинопродукции: «67 игровых полнометражных фильмов, 24 игровых короткометражных, 23 анимационных, 56 неигровых и 3 летописных материала».

Однако украинский кинозритель, несмотря на тотальное продвижение «незалежного» продукта, игнорирует отечественные картины.

В 2019 году билеты на «вітчизняні» фильмы приобрели менее 10 процентов посетителей украинских кинотеатров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.08.19

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