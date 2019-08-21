Киев ликвидировал в знаменитом Славянске все первые классы с русским языком обучения

В школах легендарного Славянска, который в 2014 году под командованием Игоря Стрелкова два с половиной месяца оборонялся от украинской армии, ликвидировали последние два первых класса с русским языком обучения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала заместитель руководителя отдела образования Славянского городского совета Марина Хохлова.

Отныне во всех классах всех местных школ будут обучать исключительно на украинской мове.

Так требует новый дискриминационный закон о языке, принятый националистическим большинством Верховной Рады Украины и подписанный экс-президентом Петром Порошенко.

По словам Хохловой, несмотря на то, что были возражения родителей, всё равно невозможно достать учебники и дидактические материалы на русском языке в контролируемой Киевом части Донецкой области.

«Даже из экономического содержания – это не выгодно и далее после начальных классов образование все равно будет происходить на государственном языке», – отметила чиновница.

Напомним, Славянск перешёл под контроль ополчения ДНР 12 апреля 2014 года. Начиная с 5 мая и по 5 июля (день оставления города ополчением) украинская артиллерия ежедневно обстреливала административные и жилые дома с горы Карачун.

12 мая Славянск принял участие в общенародном референдуме Донбасса и подавляющим большинством проголосовал за независимость от Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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