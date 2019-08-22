На Украине пытаются подтолкнуть правительство к объявлению войны России

На Украине пытаются подтолкнуть президента и правительство к объявлению войны России. Данная тема регулярно муссируется в СМИ. На этот раз ее поднял главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Войну нужно объявлять, но к этому государство должно готовиться. А наше государство – как при прошлом президенте, так и при нынешнем – объявлять войну не собирается, и не делает ничего в этом направлении, – заявил Бутусов в блоге на портале «Обозреватель». – Наоборот, все говорят: «мир, мир, мир». Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны».

Он считает, что в интересах Украины провести стратегию, которая была бы направлена на полный разрыв отношений с Россией. Но признает: если это сделать сейчас, страна будет полностью парализована:

«У нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России, – сказал Бутусов. – Нельзя объявить войну и сразу же самих себя парализовать».

По его мнению, Украине нужна многоплановая стратегия – военная, информационная, политическая и экономическая, но государство ведет себя «достаточно пассивно».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.08.19

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