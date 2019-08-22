Не курить, о шашлыках забыть: в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие 4 дня температура воздуха днем будет подниматься до +35 градусов, осадков при этом не ожидается. А ветер будет достаточно сильным – до 15 метров в секунду.

В связи с погодой, способствующей возникновению и распространению пожаров, МЧС РК напоминает, что запрещается:

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и т.п., а также оставлять открытый огонь без присмотра;

• курить, бросать горящие спички, окурки;

• использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

• запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

ГУ МЧС России по Республике Крым обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности!

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» – единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

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