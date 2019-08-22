Украинские националисты в ярости от рекламы СБУ с перекрашенным красноармейцем

Служба безопасности Украины разместила рекламу своего нового тelegram-канала, взяв за основу известный советский плакат времён Гражданской войны «Ты записался добровольцем?».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на публикацию перекрашенного в синий цвет красноармейца гневно отреагировали преданные подписчики СБУ – украинские националисты.

Комментарии патриотов «Незалежной», которые потребовали установить и наказать «автора креатива», приводит украинское издание «Страна.УА».

«Фотошопера максимум хватило на изменение цвета формы красноармейца? Вот это днище пропаганды, совковщина... Я в шоке», – возмущён один из украинцев.

«А почему не с Путиным сразу?» – негодует другой.

«Чего еще не хватало на странице конторы – так это мемасов советского происхождения. А нет, вот они, уже есть», – иронизирует третий.

«Алло, СБУ! Тут кто-то от вашего имени нарушает декоммунизацию», – язвит пользователь Юрій Урбанський.

«Ваш дизайнер или профнепригодное инфантильное ничто, или фсбш-ник! Испанский стыд!» – сокрушается Андрій Кобилинський.

«Традиции ЧК, НКВД, МГБ, КГБ», – резюмирует Клим Братковський.

Некоторые пользователи подозревают, что в СБУ, над которой и так «смеётся вся адекватная Украина», вместе с новым директором, назначенцем Владимира Зеленского, проник ещё и «вирус глупого украинского шоубизнеса».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.08.19

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