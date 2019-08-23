Крым побил рекорд по росту ипотечного долга

Крым побил российский рекорд по росту ипотечного долга. Согласно данным международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza, этот показатель в 3 раза превышает средний по России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первый 6 месяцев текущего года долг в РК увеличился с 8,6 млрд до 11,3 млрд рублей. Рост составил 31,29% (средний по России – 9,24%).

В Севастополе ипотечная задолженность возросла на 26, 69%, достигнув 4,1 млрд рублей.

В целом, совокупный ипотечный долг россиян к июлю 2019 года превысил 7 триллионов рублей, сообщает «Лента.ру».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.08.19

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