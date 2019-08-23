В Крым приедут итальянские художники, певцы и повара

Крым с культурной миссией посетит делегация Италии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит приурочен к международному русско-итальянскому арт-фестивалю «Лигурийские сезоны», который пройдет в Севастополе с 27 сентября по 8 октября.

«Для участия в арт-проекте в Крым приедут представители культурной общественности и делового сообщества провинции Лигурия (Италия), – цитирует РИА «Новости» президента Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссея Пипию. – Программой предусмотрен совместный пленэр севастопольских и итальянских художников, выступление оперных певцов, а также кулинарное шоу известного шеф-повара из Италии».

Фестиваль организует ассоциация «Лигурия – Россия – Сан-Ремо – Ницца – Лазурный берег» при поддержке правительства Севастополя.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.08.19

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