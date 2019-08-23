В Крыму ветер унес в море каякеров

В Крыму ветер унес в море двух каякеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, инцидент произошел накануне в бухте Капсель (Судак). Каяки начал сносить в открытое море отжимной (с берега) ветер. К месту происшествия на двух катерах были направлены сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам крымского главка МЧС. Они подняли мужчин и каяки на борт, а затем доставили на берег.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.08.19

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