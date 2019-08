Известная британская газета признала Крым российским

Британская газета The Guardian опубликовала на своем сайте подборку фото из разных концов мира, отражающих, по версии редакции, новостную картину 22 августа. В раздел «Лучшие фотографии дня» попал снимок с проходящего в Крыму форума «Таврида-Арт».

Под фото, автор которого фотокорреспондент агентства ТАСС, написано «Crimea, Russia» («Крым, Россия»). Снимок также снабжен подписью «Visitors attend the 5th Tavrida art festival near the town of Sudak» («Посетители Пятого фестиваля «Таврида-Арт» возле города Судак»).

Мероприятие проходит в Судаке с 20 по 26 августа. Фестиваль объединяет на одной площадке более 4 тыс. молодых деятелей культуры и искусства. Организаторы ожидают, что форум посетят 45 тысяч зрителей.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Киев не признал его итоги и считает полуостров своей территорией, которая «оккупирована» Россией. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

