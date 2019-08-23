Три десятка многоэтажных новостроек в Ялте могут пойти под снос

В Ялте решают, что делать с проблемными домами, возводимыми по схеме долевого участия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемными признаны дома, для возведения которых застройщики привлекли средства граждан и должны были предоставить обещанные помещения более года назад, но здания до сих пор не введены в эксплуатацию.

Всего таких жилых комплексов в Ялте около 3 десятков. Среди них «Бочаров ручей» (Массандра), Океан Дримс (Ореанда), Ливадия Скай, Грин холл и Грин хаус (Ливадия). Полный список можно посмотреть на официальном сайте Службы Государственного Строительного надзора Республики Крым (https://sgsn.rk.gov.ru/ru/article/show/96).

По каждому дому возможны два решения:

– либо объект будет признан соответствующим градостроительным нормам и безопасным – тогда его застроят

– либо участникам долевого строительства будет выплачена компенсация, а объект снесён.

Жителей Ялты и желающих приобрести недвижимость в туристической столице Крыма призывают не приобретать недвижимость в данных жилых комплексах до приведения их в соответствие с законодательством, а также быть бдительными при приобретении жилья на условиях долевого строительства.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 23.08.19

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