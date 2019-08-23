В Крыму чиновники живут богаче, чем в других регионах России

Крым и Севастополь вошли в десятку регионов России с самыми выскооплачиваемыми чиновниками. Информацию раскрыл Росстат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первом месте по уровню зарплат муниципальных служащих Ямал. Севастополь расположился на 5-м месте, Республика Крым – на 9-м.

Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тысяч человек: на чиновников муниципального уровня приходится 31% всех госслужащих в стране. Главным образом это сотрудники местных администраций (447,6 тыс. человек), тогда как в представительных органах (городские думы, советы депутатов) работают 13,2 тыс. человек, отмечает РБК. Средняя зарплата местного чиновника в России составляет около 37 тысяч рублей. Это на четверть меньше, чем среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса) в целом по стране (49,9 тыс рублей по данным Росстата). При этом в 14 регионах из 85 (включая РК и Севастополь) муниципальный чиновник в среднем зарабатывает больше, чем средний местный житель.

В Севастополе муниципальные чиновники получают 38 тысяч рублей в месяц – это больше на 9%, чем среднестатистический житель города. В Крыму зарплата чиновников на местах на 3,4% превышает среднюю по региону.

Однако если в зарплатах учесть и малый бизнес, то разрыв в пользу чиновников окажется еще больше, так как зарплаты в малом бизнесе существенно ниже, чем на крупном производстве.

При этом, данные Росстата тоже не показательны. Например, в Ялте к заявленным цифрам близки зарплаты лишь мелких клерков да начальника управления внутренней политик (его заместитель задекларировала за 2018 год дог на 20% выше, чем у босса).

Глава города получил в прошлом году около 2 млн рублей, то есть его месячная зарплата приближается к 200 тысячам рублей, первый зам задекларировал около 1 млн 300 тыс, другие заместители – от 900 до 3,5 млн рублей.

Даже заместители начальников всевозможных подразделений администрации декларируют годовой доход от 500 тысяч, а главы территориальных органов – свыше 600 тысяч рублей. Причем некоторые показывают несколько миллионов дохода.

Симферополь, Лиана Макоба

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