Москва отобрала у «Незалежной» двух детей (Крым и Донбасс) и силой заставляет их признать новое родство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об это заявил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии, посвящённом 28 годовщине «государственной незалежности».

По мнению Зеленского, народные референдумы о независимости от Украины в Крыму и Донбассе в 2014 году ничего не значат. Россия принудила голосовать подавляющее большинство людей на этих территориях.

«Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка – просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: Но мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами.

А второго ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Вам говорят: «Какая охрана? Там никого нет». И вы слышите, как вот здесь, рядом, за стеной ваш ребенок плачет, но вы не можете туда зайти», – вошёл в образ заботливого родителя Зеленский.

«И вообще кто вам сказал, что это ваш ребенок? Он испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше. У нас прекрасный приют у моря под солнышком», – выразился президент Украины и добавил, что «голос родной крови победит».

Как побеждает «голос родной крови» – и крымчане, и жители ЛДНР смогли убедиться в течение последних пяти лет.

Украина продолжает энергетическую и водную блокаду Крыма, а Донбасс подвергается постоянным артобстрелам.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.08.19

Тёзка Трампа предложил позвать на G7 Украину. / В Крыму чиновники живут богаче, чем в других регионах России. / Три десятка многоэтажных новостроек в Ялте могут пойти под снос. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»