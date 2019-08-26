Свершилось: в Симферополе начинают сносить торговый центр «Куб»

В Симферополе начинается демонтаж торгового центра «Куб».

Как уже сообщал «Новый День», о намерении освободить от незаконных построек площади перед рынками в центральной части Симферополя чиновники заявляли еще в 2015 году. В октябре 2017 года расположенный на площади Куйбышева «Куб» попал в составленный правительством перечень самовольных построек, демонтаж которых должны были организовать в муниципалитетах.

Администрация Симферополя приняла постановление о сносе в ноябре 2017 года, а работы по демонтажу «Куба» запланировали на май 2018 года. Но это решение было оспорено в суде. Разбирательства длились до середины 2019 года. Наконец, 25 июля в законную силу вступило решение Апелляционного суда о признании торгового центра самостроем.

Работы по демонтажу ТЦ начнутся сегодня. Предполагается, что здание разберут к середине октября. Затем освободившуюся территорию обещают благоустроить: уложить тротуарную плитку, поставить скамейки и разбить клумбы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.08.19

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