Скандал на фестивале «Таврида-АРТ»: шоумена-миротворца обвинили в нападении на сотрудника полиции

На фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму задержали блогера и общественного деятеля Лаки Ли (имя при рождении – Сергей Ли).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ли и его команда презентовали на фестивале проект «PeaceMan» – русский супергерой, борющийся за мир, призывающий руководителей разных стран остановить гонку вооружений.

Как выяснилось, была у Лаки и другая цель: «Как главный редактор миротворческого СМИ LuckyStream я приехал на фестиваль с расследованием: как обстоят дела с миротворчеством в Крыму. Что интересно, когда я общался на фестивале с Никитой Михалковым, Владимиром Вдовиченко, Антоном Богдановым, все они отметили безусловную необходимость в продвижении ценности мира», – заявил Ли.

Однако пока ему не удалось мирно договориться даже с согражданами. 24 августа его задержали.

Версия событий от самого Лаки Ли:

«Вчера, прямо на фестивале «Таврида-АРТ», меня жёстко задержали крымские сотрудники полиции и отряд Росгвардии! Как это было: когда я шёл с пляжа, мужчина в гражданском резко попытался сорвать с моей кепки камеру, я позвал полицию. Полиция подошла и проверила мои документы, предложив написать заявление на человека, который пытался сбить с меня камеру. Я отказался.

Как позже выяснилось, этот человек был сотрудником правоохранительных органов! Через некоторое время, меня окружили сотрудники полиции и Росгвардии, ссылаясь на то, что мое СМИ LuckyStream не аккредитовано на фестивале и предложили пройти в отделение. Не смотря на то, что я представитель СМИ и независимый журналист, мне начали грубо заламывать руки, вырывать балалайку и пытаться затолкнуть в полицейскую машину. Когда сотрудник полиции вырывал у меня балалайку, он повредил себе руку. Теперь меня обвиняют в том, что я его укусил! В итоге, я и двое моих сотрудников оказались в отделении полиции. При грубом задержании нам сломали камеру».

Свою версию событий представители правоохранительных органов изложили 25 августа в суде, обвинив Ли в сопротивлении сотруднику полиции (статья 213 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).

В итоге шоумена-блогера приговорили к 10 суткам ареста. В ответ он объявил бессрочную голодовку «в знак протеста против применения необоснованной грубой физической силы».

«Девиз фестиваля – «Мир.Любовь. Искусство», именно поэтому я приехал в Крым продвигать идеи мира и толерантности среди молодежи. Получается, что ценность мира в России осознанно блокируется на государственном уровне», – заявляет Ли.

Напомним, Лаки Ли является владельцем московского клуба GoldenGirls и президентом «Ассоциации стриптиз-клубов России», с 2013 года занимается миротворческой деятельностью. В октябре 2017 был удостоен премией «Золотое сердце» за миротворческую деятельность в Ялте. В декабре 2017 объявил о намерении участвовать в выборах президента России как самовыдвиженец и подал документы в ЦИК, но его не зарегистрировали, так как Ли подал неполный пакет документов.

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