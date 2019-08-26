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Понедельник, 26 августа 2019, 13:01 мск

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Голландский суд сознательно затягивает дело по крымскому золоту

Голландский суд сознательно затягивает дело по крымскому золоту, потому что решение может быть чревато серьезными последствиями. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Как уже сообщал «Новый День», вердикт о государственной принадлежности крымской коллекции скифского золота Апелляционный суд Амстердама должен был вынести еще в июле. Однако суд не смог определить, кому передать коллекцию, и принятие решения отложили на 6 – 9 месяцев, предоставив сторонами возможность до середины сентября выдвинуть дополнительные данные и аргументы.

«Суд может вынести окончательное решение либо в конце 2019, либо в начале 2020 года. Но пока мы видим со стороны суда желание процесс затянуть и не принимать каких-либо решений, потому что это чревато определенными последствиями. Голландцы опасаются каких-либо однозначных решений по скифскому золоту, – цитирует Мололхова РИА «Новости». – Суд оказался заложником ситуации, так как коллекция по праву принадлежит крымским музеям, но вынести такое решение мешает политика.

Пока не допущено трагедии в виде перемещения культурных ценностей в Киев и их утраты».

Напомним, «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию.

В Крыму заявляют: если вердикт будет не в пользу России, стоимость коллекции будет включена в сумму ущерба, причиненного Крыму Украиной. Только страховая стоимость 2 тысяч 111 экспонатов, заблокированных в Голландии, составляет примерно 2 млн евро.

Симферополь, Лиана Макоба

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