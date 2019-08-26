Голландский суд сознательно затягивает дело по крымскому золоту, потому что решение может быть чревато серьезными последствиями. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Как уже сообщал «Новый День», вердикт о государственной принадлежности крымской коллекции скифского золота Апелляционный суд Амстердама должен был вынести еще в июле. Однако суд не смог определить, кому передать коллекцию, и принятие решения отложили на 6 – 9 месяцев, предоставив сторонами возможность до середины сентября выдвинуть дополнительные данные и аргументы.

«Суд может вынести окончательное решение либо в конце 2019, либо в начале 2020 года. Но пока мы видим со стороны суда желание процесс затянуть и не принимать каких-либо решений, потому что это чревато определенными последствиями. Голландцы опасаются каких-либо однозначных решений по скифскому золоту, – цитирует Мололхова РИА «Новости». – Суд оказался заложником ситуации, так как коллекция по праву принадлежит крымским музеям, но вынести такое решение мешает политика.

Пока не допущено трагедии в виде перемещения культурных ценностей в Киев и их утраты».

Напомним, «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию.

В Крыму заявляют: если вердикт будет не в пользу России, стоимость коллекции будет включена в сумму ущерба, причиненного Крыму Украиной. Только страховая стоимость 2 тысяч 111 экспонатов, заблокированных в Голландии, составляет примерно 2 млн евро.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.08.19

Скандал на фестивале «Таврида-АРТ»: шоумена-миротворца обвинили в нападении на сотрудника полиции. / Свершилось: в Симферополе начинают сносить торговый центр «Куб». / Берлин выступил против возвращения России в G8. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»