Россия обязательно будет переименована в «Московию», но сначала во вражеской Киеву стране пройдёт процесс тотальной декоммунизации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём блоге заявила секретарь комитета по иностранным делам Верховной Рады, украинская националистка Анна Гопко, которая вскоре должна покинуть свой пост.

При этом Гопко напомнила подписчикам об эпизоде во время ГКЧП в Москве в августе 1991 года. По её словам, на одном из танков в центре Москвы якобы кто-то водрузил флаг Украины.

«Я мечтаю посетить Москву – Красную Площадь – и принять участие в открытии памятников жертв сталинского Голодомора и путинского режима.

Верю, что Ленина наконец-то похоронят и сметут, по примеру декоммунизации Украины, памятники Сталину.

Помните фото – Москва, август, 1991 год, на Красной площади на танке флаг Украины? Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов, которую только в 1721 году переименовали в Россию.

Это и есть миссия Украины – сдержать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности», – приводит слова Гопко «ПолитНавигатор».

Напомним, украинские военачальники и политики регулярно грозят поднять украинские флаги над Севастополем, Симферополем, Краснодаром, Ростовом-на-Дону и так далее.

Недавно министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что скоро Киев поднимет «жовто-блакитный прапор» над Владивостоком.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.08.19

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