В Киеве спортсмены прогнали националистов с антироссийским плакатом

На фестивале «Спорт для всех», прошедшем недавно в Киеве, спортсмены и физкультурники набросились на националистов, явившихся с плакатом «Смерть России».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ.

Об инциденте стало известно сегодня из опубликованного очевидцами видео.

Когда националисты появились на спортивном фестивале, организаторы праздника и сами участники сначала попытались вырвать у них плакат, а затем потребовали «убираться отсюда».

«Вы понимаете, что провоцируете ситуацию? Спорт вне политики. Причём здесь наш праздник и Россия сейчас? Убирайтесь отсюда!», – раздавались гневные выкрики в адрес украинских неонацистов.

«Вся эта площадь арендована Министерством молодёжи и спорта. Спорт не имеет границ!», – убеждал радикалов один из организаторов.

Между тем, за националистов вступились несколько «ветеранов АТО», которые традиционно обрушили на участников спортивного праздника оскорбительные реплики и требования «отправляться в свою Москву».

Однако спортсмены оказались не робкого десятка и дали отпор провокаторам.

По сведениям украинских СМИ, столкновений и беспорядков удалось избежать.

Напомним, в последнее время неонацисты всё чаще вызывают недовольство у простых украинских граждан.

Тем не менее, кабинет Зеленского не собирается отменять наиболее одиозные законы, принятые националистическим большинством Верховной Рады и подписанные экс-президентом Петром Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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