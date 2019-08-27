В Киеве похвастались: украинский разведчик зашел в зону учений Черноморского флота РФ

Корабль военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России. Об этом заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учения с участием Крымской и Новороссийской военно-морских баз начались 19 августа.

В это время малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины возвращался с учений Agile Spirit – 2019, организованных НАТО в Грузии.

Рыженко заявил, что украинский корабль зашел в зону учений для «недопущения эскалации». При этом признал: в том районе, через который прошел «Переяслав», никаких действий не проводилось, зато было интенсивное судоходство.

А потом и вовсе выяснилось, что российские корабли провели украинского разведчика через нейтральные и российские воды от самой Грузии.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 27.08.19

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