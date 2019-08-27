В Крыму чиновники сокращают очередь на жилье, вычеркивая из нее сирот

В Крыму нашли оригинальный способ решить проблему обеспечения детей-сирот жильем – нуждающихся просто вычеркивают из списка очередников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе глава РК Сергей Аксенов заявил, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот в Крыму будет закрыт в следующем году: из федерального бюджета на эти цели выделят 1 млрд 844 млн рублей.

Однако выяснилось, что проблема несколько шире, чем ее пытается представить крымский премьер – нуждающихся в жилье сирот гораздо больше, нежели числится в официальных списках. Просто часть из них в течение последних лет вычеркнули из очереди под разными предлогами.

«Примечания» рассказывают историю Максима Гончарова из Симферополя: круглый сирота встал в очередь на получение положенной по закону квартиры еще при Украине – в 2008 году. В июне текущего года Гончаров обратился в жилищный отдел администрации крымской столицы, чтобы узнать, когда настанет его черед получить социальную гарантию от государства. Но оказалось, что год назад его сняли с учета.

Чиновники заявили, что у крымчанина нет постоянной регистрации, поэтому никто не знал где его искать. Они, якобы, даже обращались в правоохранительные органы, но даже полиция его не нашла. Отметим, что примерно в то же время, когда чиновники жилищного отдела, по их словам, усиленно искали сироту Гончарова, он оформлял новый паспорт с помощью сотрудников Симферопольского городского центра социальных служб, сотрудники которого обещали передать данные мужчины в жилищный отдел.

Узнав, что его вычеркнули из очереди, Гончаров обратился к прокурору Симферополя, который заставил чиновников восстановить сироту в списках.

«В очереди я оказался третьим, – цитируют Гончарова «Примечания». – Говорили, что таких, как я, еще 16 человек сняли с учета, а восстановили, кроме меня, только еще двоих». При этом чиновники не говорят, когда предоставят квартиру, и симферополец опасается, что процесс снова затянется. А без официальной регистрации мужчина не может устроится на работу. До сих пор он перебивается случайными заработками.

«У меня есть знакомый сирота, его как выпустили из детского дома, жилья не дали, теперь он работает, но бомжует», – рассказывает Гончаров.

По словам председателя республиканской общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерины Горелкиной, в 2015-2016 годах общественников привлекали к поиску сирот-очередников. «Но теперь жилищный отдел самоустранился, видимо, посчитав, что сирот проще снять с учета, нежели их искать», – отмечает Горелкина, добавив, что чиновники, ссылаясь на безуспешность розыска, сокращают списки очередников, улучшая таким образом статистику своей работы.

Впрочем, получить квартиру – это еще не значит решить проблемы сироты. В Крыму, как и в других субъектах РФ, жилье для сирот закупают на конкурсной основе. Поэтому побеждает всегда тот, кто предложил наименьшую цену, при этом место расположения жилья и его качество во внимание не принимаются. В результате льготникам зачастую выделяют непригодное для проживание помещение где-нибудь в глуши.

Например, беременно сироте из Симферополя предложили переселиться в Кольчугино (село с населением менее 4 тыс человек в 27 км к западу от крымской столицы), где нет ни работы, ни врачей. Когда она отказалась, ей предложили другой вариант – село Краснолесье (18 км на юго-восток от Симферополя, население – менее 1 тыс человек), где с работой и медпомощью дела обстоят еще хуже, чем в Кольчугино.

Отметим: если льготник трижды отказывается от предоставленного жилья, его исключить из очереди.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.08.19

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