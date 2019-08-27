Все уделали гудроном, город встал: в Феодосии перед выборами затеяли ремонт дорог (ФОТО)

В Феодосии накануне выборов затеяли ремонт дорог. Фотографии выложил в соцсетях местный общественник Александр Талипов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на глобальную реконструкцию ни время, ни деньги решили не тратить. Ремонт ямочный. По оригинальной технологии: «Нано-ремонт – мелом обвели впадины, залили их смолой и засыпали щебнем, – рассказывает Талипов. – Из всей техники лопата и ведро для смолы! Сколько десятков миллионов это стоило бюджету?»

Здесь и далее фото Александра Талипова

При этом ремонтники создали большие проблемы для горожан:

«Каменная крошка на пешеходных дорожках, всё летит из-под колес. Все бока машин в гудроне, который отмывается только специальными средствами. Схемы объезда нет, знак на центральной улице «закрыт проезд» и стрелка, люди делают по три круга в одной огромной пробке, не зная куда съехать. Почему в курортном городе центральную проезжую улицу нельзя сделать вечером и ночью? Нет ни техники сейчас, ни работ, тупо заделали ямки и перекрыли дорогу, – возмущается общественник. – Подошел к рабочим: никто не работает, сидят – плюют в потолок. Говорю: в чем суть ремонта – вы просто неровности засыпали щебнем и сверху залили смолой? Да! Я такого издевательства не видел давно. Наверное, это партия Слова и Дела сейчас работает… средствами».

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 27.08.19

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