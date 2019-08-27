Это опасно: жителей Севастополя просят отказаться от воздушных шаров и небесных фонариков

Жителей Севастополя попросили не использовать воздушные шары и небесные фонарики во время торжеств, посвященных началу нового учебного года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», унесенные ветром шары и фонарики, изготовленные из искусственных материалов, зачастую падают в море, лесной и горной местности. Поскольку процесс их разложения занимает длительный период, они становятся угрозой для животных, которые могут их проглотить, и птиц, путающихся в веревках и креплениях. Это ведет к гибели животных.

Плюс продукты разложения отравляют окружающую среду, а элементы питания, используемые в фонариках и светящихся шарах вообще относятся к отходам второго класса опасности – в их состав входят высоко опасные вещества, серьезно нарушающие экологический баланс.

Для восстановления после их воздействия природе понадобится не менее 30 лет.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 27.08.19

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