В Крыму изъяли 3 тонны фальсифицированного алкоголя

В Крыму пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся производством контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ по РК, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Алуште обнаружили подпольный цех и склады фальсифицированного алкоголя, а также точки сбыта контрафактной продукции. В целом, изъято около 2,9 тонн спирта и алкогольной продукции – фальсификат собирались продать под видом известных российских брендов.

Арестованы оборудование и ингредиенты для производства алкогольных напитков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 27.08.19

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