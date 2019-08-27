В Крыму изъяли 3 тонны фальсифицированного алкоголя

В Крыму пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся производством контрафактного алкоголя.
Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ по РК, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Алуште обнаружили подпольный цех и склады фальсифицированного алкоголя, а также точки сбыта контрафактной продукции. В целом, изъято около 2,9 тонн спирта и алкогольной продукции – фальсификат собирались продать под видом известных российских брендов.
Арестованы оборудование и ингредиенты для производства алкогольных напитков.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Алушта, Лиана Макоба
Алушта. Другие новости 27.08.19
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