В Симферополе выпустили из-под стражи участника украинского националистического батальона

Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения участнику украинского националистического батальона Эдему Бекирову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину задержали в декабре 2018 года в пункте пропуска «Джанкой». Ему инкриминируют незаконное приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Весной 2018 года в Крыму обнаружили тайник 12 килограммами тротила и 200 патронами По версии ФСБ, именно Бекиров организовал схрон.

Плюс ко всему, установлена причастность Бекирова к деятельности запрещенного в России националистического батальона имени Номана Челебиджихана, организованного экс-вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым, сбежавшим на Украину.

Суд постановил заключить Бекирова под арест до вынесения приговора. Однако выяснилось, что он страдает сахарным диабетом, а это заболевание включено в перечень болезней, запрещающих содержание в следственном изоляторе.

Поэтому Бекирова освободили из-под стражи, взяв обязательство о явке. Следующее заседание суда по его делу состоится 6 сентября.

Симферополь, Лиана Макоба

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