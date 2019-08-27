Правила не распространяются: ГИБДД Севастополя не нашло нарушений в действиях президента России

ГИБДД Севастополя не собирается привлекать президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава России гонял без шлема на байке в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева во время визита на полуостров 10 августа. Причем, без защитных шлемов был не только президент и его спутники, но и все байкеры, сопровождавшие президентский мотоцикл.
Юриста из Владивостока Максима Чихунова отправил запрос в УМВД Севастополя с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответили ему оперативно. «Оказывается, без шлема на мотоцикле ездить можно», – написал Чихунов выложив ответ в соцсетях.
ВРИО командира отдельной роты дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Севастополю Потатуев сообщил, что во время протокольных мероприятий (спортивных мероприятий, военных парадов) дорожное движение полностью перекрывается, а потому ПДД на такие участки дорог не распространяются.
Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»
Севастополь. Другие новости 27.08.19
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