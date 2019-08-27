«Укроборонпром» активно закупает российские комплектующие

Импорт комплектующих из России является необходимым элементом для поддержания боеспособности украинской армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко.

«На вооружении наших ВСУ находится огромное число техники, которая изготавливается в России. Заменить ее на западные образцы пока что не позволяет госбюджет – это дорого. Мы любыми путями вынуждены поддерживать боеготовность такого вооружения», – призналась Коваленко.

По её словам, пока удалось за счёт собственных возможностей заместить 60% деталей.

«Сегодня «Укроборонпром» решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену», – заявила украинский нардеп.

«Здесь два пути. Первый – импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй – импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно», – добавила она.

Напомним, что военно-техническое сотрудничество с Россией было запрещено экс-президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году.

Между тем, кроме российских военных комплектующих, Украина закупает в РФ дизельное топливо для своих танков и самоходной артиллерии, обстреливающих Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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