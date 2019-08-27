На Украине впервые привлекли высшее должностное лицо за трагедию в Одессе

В отношении спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия заведено дело об организации в Одессе 2 мая 2014 года массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и гибелью людей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале сообщил украинский юрист Андрей Портнов – бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича.

Причастность Парубия к гибели людей, сгоревших в Доме профсоюзов в Одессе, проверяет Государственное бюро расследований Украины.

«Террористический акт, контроль над незаконными вооружёнными группировками, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, незаконный оборот оружия, – Государственное бюро расследования отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 02 мая 2014 года.

Впереди активные следственные действия и наше пристальное процессуальное внимание. Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности.

Все виновные должны быть осуждены к длительным срокам лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы», – написал Портнов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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