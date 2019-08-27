Необразованны, ленивы, воруют, пьянствуют: американский офицер-инструктор в ужасе от украинской армии

Обучить украинских военнослужащих воевать против России практически невозможно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о фактическом провале военной программы США «Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина» (JMTG-U) на Яворовском полигоне подо Львовом заявил начальник подготовки, подполковник Вооружённых сил США Роберт Трейси в своем личном блоге.

До приезда на Украину Трейси служил в Пентагоне и командовал 1-м батальоном 502-го пехотного полка в Теннеси.

Перевод публикации американского подполковника приводит украинское издание «Страна.УА».

«Мои подчиненные, подготавливая инструкторов и тренировочные зоны, помогают превращать Яворовский учебный центр в самостоятельную единицу. Но до следующего года чуда не произойдет и придется продлить нашу миссию. Причем к учебной базе полигона претензий практически нет. Мешают этому процессу сами украинские военнослужащие.

Во-первых, украинцы не знают английского языка. И учить его отказываются. Моим инструкторам на занятиях порой нужно привлекать до взвода переводчиков. Но и это не всегда помогает. Дело в том, что даже между собой они не могут найти общего языка! Одни говорят только на украинском, другие только на русском. Некоторые вообще могут говорить на румынском или венгерском.

Во-вторых, местные солдаты очень ленивые и жадные. На занятиях не хотят ничего делать, порой откровенно саботируют любое действие, исходящее от американских инструкторов. Кроме того, всегда надо быть готовым к тому, что украинский военный может украсть и перепродать любой попавшийся ему на глаза предмет.

В-третьих, это поголовное пьянство. На яворовском полигоне пьют все украинские военные. В связи с этим мы были вынуждены начинать занятия с проведения тестов на наличие алкоголя в крови обучаемых. Но даже это мало помогает. Порой многих откровенно пьяных украинцев приходилось не допускать на занятия. А некоторые занятия вообще приходилось либо отменять, либо переносить на неопределенное время. При этом поражает бездействие местного командования, которое за все время так и не смогло повлиять на обучаемых. Порой кажется, что украинские командиры сами участвуют в попойках вместе со своими подчиненными.

В-четвертых, большинство украинских солдат слабо образованы. Даже простейшие задачи в ходе занятий они не в состоянии выполнить с первого раза. Да и со второй попытки ничего не получается. В принципе чего ожидать другого, если большинство солдат набирается из неграмотных и бедных слоев населения. А самые умные и продвинутые уже давно уехали на заработки.

Но что поразило больше всего – так это откровенная коррупция. В украинской армии за любое продвижение по службе надо давать взятку. Причем не важно, хочет ли рядовой стать капралом или младший офицер хочет получить новую должность, любой из них должен за это заплатить своему старшему начальнику. И это является нормой для всей украинской армии. Существуют и свои расценки. Причем чем выше должность или звание, тем больше надо дать взятку. И никто никого не боится. По-другому у них никак», – пишет офицер Пентагона.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.08.19

На Украине впервые привлекли высшее должностное лицо за трагедию в Одессе. / «Укроборонпром» активно закупает российские комплектующие. / Правила не распространяются: ГИБДД Севастополя не нашло нарушений в действиях президента России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»