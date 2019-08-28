В Крыму военнослужащие избили отдыхающих

В Севастополе военнослужащие избили отдыхающих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 25 августа на пляже «Омега». По пешеходной аллее, ведущей к морю, двигался тонированный автомобиль BMW, заставляя отдыхающих разбегаться и прижиматься к обочине. Одна из семей – мужчина и женщина с маленьким ребенком – уступили дорогу, видимо, не слишком расторопно. Поэтому двое крепких мужчин восточной внешности выскочили из машины и обрушили на «копуш» поток брани. В ответ отец семейства сделал замечание, что автомобиль едет по пешеходной зоне. И сразу же получили несколько сильных ударов в лицо.

Досталось и женщине, а испуганного ребенка нападавшие буквально отшвырнули в сторону. Очевидцы попытались утихомирить разбушевавшихся мужчин, но безрезультатно. С этой задачей не справилась даже прибывшая на вызов полиция: дебоширы продолжали выкрикивать нецензурные ругательства. На место подтянулась и группа поддержки, сообщают «Примечания»: несколько десятков «бородачей» окружили толпу и стали давить на людей, вынуждая разойтись.

Издание, ссылаясь на собственные источники, близкие к правоохранительным органам, отмечает, что напавшие на отдыхающих кавказцы оказались военнослужащими Черноморского флота. Их уже передали военной полиции, а расследованием инцидента занимается военная прокуратура.

В управлении МВД по Севастополю и в отделе информационного обеспечения Черноморского флота ситуацию не комментируют.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

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