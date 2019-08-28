В Феодосии жители и туристы жалуются на сыпь после купания в море

Туристы и жители Феодосии жалуются на сыпь, появляющуюся после купания в море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особенно много жалоб от купавшихся в районе Черноморской набережной. Обсуждая ситуацию в сосетях, горожане выдвигают разные версии – от нападения земляных вшей до ожога водорослями и аллергии на морскую воду. Сторонников аллергической версии, каковы бы ни были причины реакции, большинство.

Варианты избавления от проблемы тоже разнообразны: от помыть хозяйственным мылом и смазать разбавленным корвалолом до оставить, как есть. «Это не смертельно – само пройдет», – пишет один участник обсуждения. «У меня так друг умер», – отвечает другой.

Любопытно, что из множества участников обсуждения лишь двое предложили пострадавшим обратиться к врачу.

Еще пара человек напоминает, что в районе набережной в море стекают ливневые стоки, и заходить в воду там в принципе опасно.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 28.08.19

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