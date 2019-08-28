«Укрэнерго» потребовало у России компенсацию за Крым

Украинские энергетики потребовали у России компенсацию за Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оператор объединенной энергосистемы Украины «Укрэнерго» уведомил РФ о передаче в арбитражный суд требований по компенсации активов компании в Крыму, утраченных в результате событий 2014 года.

В «Укрэнерго» заявляют, что Россия нарушила соглашения между странами о взаимной защите инвестиций от 1998 года, а также требуют возмещения за «незаконную экспроприацию инвестиций «Укрэнерго» в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту».

Напомним, финансовый спор с Россией «Укрэнерго» начало весной 2018 года. Только электросеть полуострова компания оценила в 7 млрд рублей, напоминает РИА «Новости».

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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