Коломойский предложил снять с России санкции и перешел к угрозам

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России часть ограничений, введенных после того, как над Донбассом сбили малазийский «Боинг».

«Россияне от них реально страдают, – заявил бизнесмен. – Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, – для нас это выгодная переговорная позиция».

Коломойский считает, что сейчас удобное время вернуть Донбасс, так как регион – «большая обуза, на содержание выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета, и ситуация ухудшается».

«Реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят», – заявляет он, добавляя: «Если мы отработаем механизм уступок – наша земля в обмен на санкции, – значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму».

После этого Коломойский внезапно от «сочувствия» России перешел к угрозам: «В противном случае нам придется начать экономическую войну. Поднять вопрос, как металл, производимый на Донбассе, продается на экспорт, как Россия участвует в подделке сертификатов. Вот, например, Челябинский ферросплавный делает поставки на комбинаты в Енакиево и Алчевске, подадим его в санкционные списки и полностью закроем сбыт продукции в Европу…»

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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