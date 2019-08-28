США готовы присоединиться к «нормандскому формату», но подождут

Соединённые Штаты, как член НАТО, не отказываются от урегулирования конфликтов на европейском континенте, в том числе и на Украине.

Вашингтон готов присоединиться к усилиям Берлина и Парижа в этом направлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Киеве заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы, Соединенные Штаты, готовы любым способом присоединяться к усилиям в этом направлении, потому что то, что происходит на Украине и в Крыму, не должно рассматриваться сугубо как европейский спор, потому что в свое время был создан альянс НАТО из-за опыта, который мы имели, когда мы были причастны к двум мировым войнам. Из-за этого было создано НАТО, чтобы быть уверенными в сохранении мира», – рассказал журналистам Болтон.

Вместе с тем, по его словам, прежде, чем участвовать в каких-то форматах, Вашингтону необходимо провести большую подготовительную работу. Но главное в том, что США пока не видят прогресса, которого должны были достигнуть стороны на предыдущих переговорах.

«Но чтобы принимать участие в таких встречах, к ним нужно хорошо подготовиться, нужно полагаться на опыт, на позитивное, что было на предыдущих таких встречах, потому что, если не было позитивных наработок на предыдущих встречах, то какой смысл проводить такие заседания», – резюмировал советник Трампа по нацбезопасности.

Напомним, ранее президент Зеленский уговаривал Вашингтон присоединиться к нормандскому формату. Однако до сих так и не получил конкретного ответа.

Симферополь, Валентин Карамазов

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