Полтысячи изменений в Конституцию: в Киеве проходит первое заседание новой Верховной рады

В Киеве проходит первое заседание Верховной рады IX созыва. Новый состав был сформирован в ходе досрочных выборов, состоявших 21 июля после того, как избранный президент Украины Владимир Зеленский распустил парламент.

На данный момент депутаты приняли присягу и сейчас получают удостоверения. Рабочее заседание начнется в 13 часов по местному времени.

Депутатам предстоит сформировать фракции, выбрать спикера, его заместителей, премьер-министра Украины и начать формировать кабинет министров.

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил о том, что партия «Слуга народа» готовит 465 инициатив по изменению Конституции. Однако сегодня планируют выносить только один законопроект: по снятию депутатской неприкосновенности. Документ, подготовленный еще при Петре Порошенко, предусматривает лишение депутатов неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Кстати, сам Порошенко, как и три его предшественника на посту президента Украины, присутствует сегодня в Раде.

Киев, Платон Ефичук

Киев. Другие новости 29.08.19

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