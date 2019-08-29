«Было кисло»: в Крыму раскритиковали Rap Koktebel

В Крыму раскритиковали рэп-фестиваль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Rap Koktebel проходил 27 и 28 августа в Коктебеле. В роли идеолога фестиваля выступил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. В ряде федеральных СМИ появились отчеты об успехе мероприятия. Крымчане , посетившие Rap Koktebel, придерживаются другого мнения.

«Ощущение полной лажи и зря потраченных 500₽. Зачем Кисель решил его провести? – написал в соцсетях крымский блогер Александр Горный. – Сегодня было человек 500, вчера в два раза меньше. Очевидно, что мероприятие – полный неформат для этого места. К технической организации претензий нет – скорая, пожарная, полиция, рамки, зелёный сортир около склепа Юнге – основателя Коктебеля. На билетах написано 6+, но по факту мата было много со сцены. РИА Крым с поросячьим визгом сообщили, что на этом мероприятии мат разрешён. Полицейские спокойно наблюдали, как матюки летели со сцены в уши детей, которых было много».

По словам блогера, публику можно было разделить на равные три группы – пенсионеры, молодежь из окрестных деревень и Феодосии, организаторы и охрана. «Исполнители просили собравшихся пошуметь, но было кисло, – продолжает Горный. – Хотя когда появился GUF, народ немного ожил. В общем, бюджет очень жирный, а выхлоп нулевой. Зато потом Киселев побежит к начальству рассказывать, как все было круто, деньги освоены».

Коктебель, Лиана Макоба

Коктебель. Другие новости 29.08.19

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