В Крыму иномарка упала с 15-метрового обрыва на пляж: ЧП повергло в шок туристку (ФОТО)

В Крыму легковой автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляж, раздавив палатку для массажа. По счастливой случайности никто не пострадал. Однако помощь медиков потребовалась отдыхающей на пляже туристке – девушке стало плохо от увиденного. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

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По информации ведомства, инцидент произошел сегодня около 11:00 на мысе Меганом в Судаке. Водитель Opel Astra поставил автомобиль на стоянку, не обеспечив его фиксацию. В результате пустая машина покатилась по склону и упала с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа. В этот момент ни в палатке, ни рядом с ней людей не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Однако ЧП шокировало одну из туристок, находившихся в это время на пляже. Девушке резко стало плохо от увиденного и осознания опасности произошедшего, говорится в сообщении. Прибывшие на место ЧП медики и сотрудники чрезвычайного ведомства оказали ей необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Также специалисты МЧС приняли все необходимые меры противопожарной безопасности, чтобы не допустить возгорания машины после падения.

Спасатели призвали автомобилистов быть крайне внимательными при парковке машины в местах отдыха, особенно вблизи крутых склонов и обрывов.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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