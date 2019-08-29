В администрации президента решают, кого выбрать губернатором Севастополя

Михаил Развозжаев не хочет становиться губернатором Севастополя. По словам инсайдеров, он искренне надеется, что его задача – дотянуть до губернаторских выборов, после которых можно будет вернуться в Москву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в столице, по-видимому, на него тоже серьезной ставки пока не делают. По крайней мере, в администрации президента РФ составили целый список кандидатов на должность губернатора Севастополя и уже начали вызывать их на согласование.

По данным собственного источника агентства, Развозжаев в этом списке тоже есть, но пока не на первом месте.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.08.19

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