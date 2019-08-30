УкраинаПораДомой: Украине предложили войти в состав России

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой. Таким образом она предлагает отреагировать на вчерашнее выступление президента Незалежной Владимира Зеленского в Верховной раде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Зеленский поставил перед новым парламентом задачи укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и возвращения Крыма.

Гридчина заявила, что единственно возможный вариант нахождения Украины в одном государстве с Крымом – ее возвращение в состав России.

«Готовый хештег #УкраинаПораДомой – предлагаем его использовать для обращения к украинским институциям, – цитирует глава украинской общины Крыма РИА «Новости». – Настало время стать на путь интеграции с Россией, только в таком случае Украина сможет вернуть себе положение развивающейся и цивилизованной страны».

Обсуждая заявление Гридчиной в соцсетях, жители России разделились на два лагеря: одни поддерживают идею объединения двух государств, другие считают, что России не нужны 45 млн «дополнительных ртов».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.08.19

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