В Крыму закрыли для купания восемь пляжей

В 4 муниципалитетах Крыма закрыли пляжи.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, по итогам исследования проб морской воды на микробиологические показатели, проведенных в течение последней недели, вынесено постановление о временном ограничении купания на восьми пляжах в Алуште, Севастополе, Ленинском и Бахчисарайском районах.

Кроме того, продолжает действовать запрет на купание еще на двух пляжах Севастополя.

Отметим, что сегодня температура воды у берегов Крыма колеблется от +21 градуса в Черноморском до + 24 в Евпатории, Федосии, на ЮБК и в Азовском море.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.08.19

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