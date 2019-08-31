Зеленский в Польше присоединился к антиевропейскому «треугольнику»

Президент Владимир Зеленский взял на себя смелость говорить от лица всей Европы и утверждать, что «Северный поток – 2» не нужен ни Германии, ни Франции, чьи крупнейшие компании участвуют в строительстве газопровода в обход Польши и Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

При этом Зеленский согласился на предложение Дуды создать совместный с США «энергетический треугольник», якобы для «спасения Европы».

Как известно, Вашингтон предпринимает усилия по срыву строительства газопровода «Северный поток – 2», чтобы принудить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ.

«Мы уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества. Тут мы говорим с Польшей единым голосом: «Северный поток-2» является неприемлемым и несет в себе угрозы для всей Европы. Одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения и за энергетическое сотрудничество в треугольнике «Польша-США-Украина», – заявил украинский президент.

По мнению экспертов, заявление Зеленского свидетельствует о том, что, присоединяясь к антироссийской Варшаве, Киев окончательно встаёт на сторону США в ущерб интересам главных стран европейского континента – Германии, Франции и Италии, стремящихся к налаживанию отношений с Москвой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.08.19

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