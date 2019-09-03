Украинских парламентариев лишили неприкосновенности

Украинских депутатов лишили неприкосновенности. Соответствующее решение в окончательном чтении приняла сегодня Верховная рада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект был внесен в парламент президентом Петром Порошенко два года назад. Сегодня за него проголосовали 373 депутата при 300 минимально необходимых.

Согласно принятому закону, из Конституции Украины уберут гарантию депутатской неприкосновенности членам, а также положение о том, что задерживать, арестовывать или привлекать к уголовной ответственности парламентария можно только с согласия Верховной Рады.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.09.19

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