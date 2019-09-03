Украинские депутаты согласились сократиться на треть

Верховная Рада внесла в повестку и направила в Конституционный суд Украины законопроект президента страны об уменьшении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.
Кроме того, законопроектом предусмотрено введение пропорциональной избирательной системы.
Срок полномочий депутатов оставили прежний – 5 лет.
напомним, ранее украинских депутатов лишили неприкосновенности. Соответствующее решение в окончательном чтении приняла сегодня Верховная рада.
Законопроект был внесен в парламент президентом Петром Порошенко два года назад. Сегодня за него проголосовали 373 депутата при 300 минимально необходимых.
Согласно принятому закону, из Конституции Украины уберут гарантию депутатской неприкосновенности членам, а также положение о том, что задерживать, арестовывать или привлекать к уголовной ответственности парламентария можно только с согласия Верховной Рады.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 03.09.19
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