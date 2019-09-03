В Киеве заговорили о неизбежной продаже Крыма России

Запад устал воевать с Москвой и не хочет отказываться от выгодных геополитических и экономических сделок с Россией из-за недоговороспособной Украины.

Поэтому Киев скоро принудят удовлетвориться компенсацией за потерянный Крым, а Москве, в свою очередь, взамен «помощи» в урегулировании кризиса – предложат «полюбовно» разделить Украину на сферы влияния.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому изданию «Газета 2000» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров.

По его словам, о том, что новая тенденция «деньги в обмен на территории» уже входит в большую геополитическую повестку, говорит недавнее предложение президента США Дональда Трампа о покупке у Дании острова Гренландия.

«Если вы почитаете «Figaro», а это такая правая, достаточно проправительственная и антиросийская газета, они объявили о финляндизации Украины. То есть, нейтральный статус, то есть, понятно – никакого НАТО. Крым, – надо как-то закрывать этот вопрос.

Речь будет идти, что Украину будут принуждать принять компенсацию за Крым. Другой вопрос, захочет ли Россия. Ну, возможно, (захочет) чтобы закрыть (проблему). Если это будет большая сделка по многим вопросам.

Ведь Макрон же тоже описывал – и Сирия, и Иран его интересуют. У двух стран было что обсуждать. Для нас это (означает) – «куплю Гренландию», нужно внимательно за этим следить.

Также внимательно следить за Сирией, которая находится на грани разбивки на зоны влияния внешними игроками. То же самое и с Украиной может произойти. Это будет навязываться», – приводит «ПолитНавигатор» слова Джангирова.

Между тем, Украина уже подсчитала, во сколько ей обошлась потеря полуострова, а Крым в свою очередь, назвал сумму ущерба, которую должен возместить Киев за пятилетнюю блокаду.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.09.19

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