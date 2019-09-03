Украина посчитала, сколько стоит Крым

Украина оценивает убытки от потери Крыма более чем в 1 трл гривен. Об этом заявляют в так называемой прокуратуре Автономной Республики Крым.

Ссылаясь на полученные в ходе досудебного расследования данные, а также расчеты, проведенные ОАО «Гильдия оценщиков Украины», ведомство озвучивает сумму в размере 1 трл 80 млрд 352 млн гривен.

Убытки охватывают ограничения доступа к использованию имущества, нарушение имущественных прав Украины, отмечает УНН.

В список «потерь» в числе прочего включили более 4 тысяч предприятий и учреждений, находившихся, по заявлению прокуратуры, в собственности Украины и национализированных после вхождения Крыма в состав России.

Напомним, ранее было заявлено, что Незалежная из-за блокады Крыма ежегодно теряет более 1 млрд долларов. В свою очередь, Крым оценивает ущерб, причиненный полуострову Украиной только с 1991 по 2013 год не менее чем в 2,5 трл рублей. Суммы убытков от 5 лет блокады еще не озвучивались.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.09.19

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