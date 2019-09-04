Опять Москва виновата: крымчан возмутили высокие цены на местный виноград

Жители Крыма вновь жалуются на необоснованное повышение цен на сезонную сельхозпродукцию. На этот раз героем дня стал виноград.

«3 сентября прошла два рынка: на Пушкинской и на Сеченова, а так же выносную торговлю на улице Тольятти напротив аптеки «Виста» – хотелось купить винограда. И что вы думаете? Не купила. Что же это творится с ценами в самый разгар урожая винограда – нашего крымского? По 100 рублей – не первой свежести, 120 рублей, 150 рублей, 160 рублей. Люди добрые, и как это понимать? Из каких таких параметров складывают цены продавцы? Где контроль за ценами, где власть наша, куда смотрит? Объясните мне, пожалуйста, может, я, человек с высшим образованием, не разбираюсь в этой «математике»?» – написала в соцсетях жительница Ялты.

Ей объяснили: «Виноград стоит столько, за сколько его покупают. Кто покупает – это уже другой вопрос. Госпредприятий по торговле уже нет, а частники устанавливают цены, какие хотят». Действительно, улицы, названные крымчанкой, находятся в туристическом центре Ялты. Там всегда много приезжих, которые вряд ли будут бродить по городу в поисках более дешевых фруктов.

Есть и еще одна причина: «Вы еще не видели, как московские фуры в «Золотой балке» грузят наш виноград – и на Москву. А что осталось – по вот таким ценам местным».

При этом некоторые жители Ялты отмечают, что на городских рынках можно найти виноград по 100 и даже 80 рублей за килограмм. Но это все равно дороже, чем в других курортных городах Крыма: «В Евпатории по 70 рублей сегодня купил обалденный…» «В Алуште брали по 50 руб», – рассказывают крымчане.

Как уже сообщал «Новый День», в конце июля на полуострове внезапно подрожали помидоры: если в начале июля их цена составляла около 80 рублей за килограмм, то к концу месяца ценник вырос почти в 2 раза. В министерстве сельского хозяйства ситуацию объяснили капризами погоды: «Овощи были повреждены градом, а сильные дожди вызвали заболевание фитофторой.

Высокие цены на виноград в разгар сезона чиновники пока никак не объясняют. А вот многие крымчане придерживаются следующей версии: «У людей нет работы. Низкие зарплаты, дорогой бензин. Кроме купи-продай чем ещё заниматься?".

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 04.09.19

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